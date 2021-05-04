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2021 Yakın Doğu Üni. Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 300590427

300590427 | Yakın Doğu Üniversitesi Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Fakülte) Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kktc-Lefkoşa ilimizde yer alan Yakın Doğu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Yakın Doğu Üni. Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 300590427

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Yakın Doğu Üniversitesi Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Lefkoşa  ilinde bulunan Yakın Doğu Üniversitesi   İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi   Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yakın Doğu Üniversitesi Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 300590427 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yakın Doğu Üniversitesi Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Yakın Doğu Üniversitesi Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Yakın Doğu Üniversitesi , KKTC , Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Fakülte) Bölümü , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Lefkoşa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Fakülte) Bölümü kontenjanı 3+0 kişidir. 2020 yılında Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Fakülte) Bölümüne 3 kişi yerleşmiştir.

Yakın Doğu Üniversitesi Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 257,2309

Yakın Doğu Üniversitesi Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 270,67807

Yakın Doğu Üniversitesi Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 392897

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 300590427   

ÜNİVERSİTE: Yakın Doğu Üniversitesi

FAKÜLTE: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: Kktc-Lefkoşa

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: KKTC

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 257,2309

Tavan Puan: 270,67807

Başarı Sıralaması: 392897

Kontenjan 2020 – 2021 : 3+0

Yerleşen 2020 – 2021: 3

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

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Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2019:  ---

Yerleşen 2019: ---

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

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Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması :  ---

Kontenjan 2018 :  ---

Yerleşen 2018 : ---

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2017 :  ---

Yerleşen 2017 : ---

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Yakın Doğu Üniversitesi Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Yakın Doğu Üniversitesi Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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