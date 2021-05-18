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2021 Yakın Doğu Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 300590391

300590391 | Yakın Doğu Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)   Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kktc-Lefkoşa ilimizde yer alan Yakın Doğu Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Yakın Doğu Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 300590391

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Yakın Doğu Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)   bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Lefkoşa  ilinde bulunan Yakın Doğu Üniversitesi   Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu   Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)   Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yakın Doğu Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)   Bölümü tercih kod numarası 300590391 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yakın Doğu Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Yakın Doğu Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Yakın Doğu Üniversitesi , KKTC , Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)   Bölümü , Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Lefkoşa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)   Bölümü kontenjanı 12+0 kişidir. 2020 yılında Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)   Bölümüne 12 kişi yerleşmiştir.

Yakın Doğu Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)   Bölümü Taban Puanı: 294,53652

Yakın Doğu Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)   Bölümü Tavan Puan: 339,00592

Yakın Doğu Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)   Bölümü Başarı Sıralaması: 240369

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 300590391   

ÜNİVERSİTE: Yakın Doğu Üniversitesi

FAKÜLTE: Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu

ŞEHİR: Kktc-Lefkoşa

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: KKTC

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 294,53652

Tavan Puan: 339,00592

Başarı Sıralaması: 240369

Kontenjan 2020 – 2021 : 12+0

Yerleşen 2020 – 2021: 12

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 321,04798

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması:  171758

Kontenjan 2019:  5+0

Yerleşen 2019: 5

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 325,17032

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması :  119000

Kontenjan 2018 :  2+0

Yerleşen 2018 : 2

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 326,18504

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  303796

Kontenjan 2017 :  2+0

Yerleşen 2017 : 2

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Yakın Doğu Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)   Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Yakın Doğu Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)   Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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