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  3. 2021 Yakın Doğu Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 300512098

2021 Yakın Doğu Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 300512098

300512098 | Yakın Doğu Üniversitesi Gazetecilik   Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kktc-Lefkoşa ilimizde yer alan Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Yakın Doğu Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 300512098

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Yakın Doğu Üniversitesi Gazetecilik   bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Lefkoşa  ilinde bulunan Yakın Doğu Üniversitesi   İletişim Fakültesi   Gazetecilik   Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yakın Doğu Üniversitesi Gazetecilik   Bölümü tercih kod numarası 300512098 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yakın Doğu Üniversitesi Gazetecilik   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Yakın Doğu Üniversitesi Gazetecilik   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Yakın Doğu Üniversitesi , KKTC , Gazetecilik   Bölümü , İletişim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Lefkoşa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Gazetecilik   Bölümü kontenjanı 10+0 kişidir. 2020 yılında Gazetecilik   Bölümüne 5 kişi yerleşmiştir.

Yakın Doğu Üniversitesi Gazetecilik   Bölümü Taban Puanı: Dolmadı

Yakın Doğu Üniversitesi Gazetecilik   Bölümü Tavan Puan: 219,60520

Yakın Doğu Üniversitesi Gazetecilik   Bölümü Başarı Sıralaması: Dolmadı

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 300512098   

ÜNİVERSİTE: Yakın Doğu Üniversitesi

FAKÜLTE: İletişim Fakültesi

ŞEHİR: Kktc-Lefkoşa

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: KKTC

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: 219,60520

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2020 – 2021 : 10+0

Yerleşen 2020 – 2021: 5

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: 265,77877

Başarı Sıralaması:  Dolmadı

Kontenjan 2019:  10+0

Yerleşen 2019: 9

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 249,53431

Tavan Puan: 293,65359

Başarı Sıralaması :  586000

Kontenjan 2018 :  4+0

Yerleşen 2018 : 4

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 281,92832

Tavan Puan: 299,41485

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  286683

Kontenjan 2017 :  4+0

Yerleşen 2017 : 4

taban-puan.jpg

Yakın Doğu Üniversitesi Gazetecilik   Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Yakın Doğu Üniversitesi Gazetecilik   Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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