2021 Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 300511231
300511231 | Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kktc-Lefkoşa ilimizde yer alan Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Lefkoşa ilinde bulunan Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlahiyat Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Bölümü tercih kod numarası 300511231 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Yakın Doğu Üniversitesi , KKTC , İlahiyat Bölümü , İlahiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Lefkoşa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlahiyat Bölümü kontenjanı 100+0 kişidir. 2020 yılında İlahiyat Bölümüne 100 kişi yerleşmiştir.
Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban Puanı: 225,89238
Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Bölümü Tavan Puan: 340,46080
Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Bölümü Başarı Sıralaması: 686064
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 300511231
ÜNİVERSİTE: Yakın Doğu Üniversitesi
FAKÜLTE: İlahiyat Fakültesi
ŞEHİR: Kktc-Lefkoşa
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: KKTC
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 225,89238
Tavan Puan: 340,46080
Başarı Sıralaması: 686064
Kontenjan 2020 – 2021 : 100+0
Yerleşen 2020 – 2021: 100
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 250,65918
Tavan Puan: 310,08045
Başarı Sıralaması: 602760
Kontenjan 2019: 100+0
Yerleşen 2019: 100
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 248,72409
Tavan Puan: 327,81999
Başarı Sıralaması : 594000
Kontenjan 2018 : 100+0
Yerleşen 2018 : 100
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 311,42855
Tavan Puan: 356,83570
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 173383
Kontenjan 2017 : 100+0
Yerleşen 2017 : 100
Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.