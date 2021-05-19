2021 Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 300511231

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Lefkoşa ilinde bulunan Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlahiyat Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Bölümü tercih kod numarası 300511231 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Yakın Doğu Üniversitesi , KKTC , İlahiyat Bölümü , İlahiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Lefkoşa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlahiyat Bölümü kontenjanı 100+0 kişidir. 2020 yılında İlahiyat Bölümüne 100 kişi yerleşmiştir.

Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban Puanı: 225,89238

Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Bölümü Tavan Puan: 340,46080

Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Bölümü Başarı Sıralaması: 686064

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 300511231

ÜNİVERSİTE: Yakın Doğu Üniversitesi

FAKÜLTE: İlahiyat Fakültesi

ŞEHİR: Kktc-Lefkoşa

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: KKTC

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 225,89238

Tavan Puan: 340,46080

Başarı Sıralaması: 686064

Kontenjan 2020 – 2021 : 100+0

Yerleşen 2020 – 2021: 100

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 250,65918

Tavan Puan: 310,08045

Başarı Sıralaması: 602760

Kontenjan 2019: 100+0

Yerleşen 2019: 100

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 248,72409

Tavan Puan: 327,81999

Başarı Sıralaması : 594000

Kontenjan 2018 : 100+0

Yerleşen 2018 : 100

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 311,42855

Tavan Puan: 356,83570

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 173383

Kontenjan 2017 : 100+0

Yerleşen 2017 : 100

Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.