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2021 Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 300511231

300511231 | Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat   Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kktc-Lefkoşa ilimizde yer alan Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 300511231

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat   bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Lefkoşa  ilinde bulunan Yakın Doğu Üniversitesi   İlahiyat Fakültesi   İlahiyat   Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat   Bölümü tercih kod numarası 300511231 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Yakın Doğu Üniversitesi , KKTC , İlahiyat   Bölümü , İlahiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Lefkoşa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlahiyat   Bölümü kontenjanı 100+0 kişidir. 2020 yılında İlahiyat   Bölümüne 100 kişi yerleşmiştir.

Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat   Bölümü Taban Puanı: 225,89238

Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat   Bölümü Tavan Puan: 340,46080

Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat   Bölümü Başarı Sıralaması: 686064

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 300511231   

ÜNİVERSİTE: Yakın Doğu Üniversitesi

FAKÜLTE: İlahiyat Fakültesi

ŞEHİR: Kktc-Lefkoşa

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: KKTC

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 225,89238

Tavan Puan: 340,46080

Başarı Sıralaması: 686064

Kontenjan 2020 – 2021 : 100+0

Yerleşen 2020 – 2021: 100

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 250,65918

Tavan Puan: 310,08045

Başarı Sıralaması:  602760

Kontenjan 2019:  100+0

Yerleşen 2019: 100

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 248,72409

Tavan Puan: 327,81999

Başarı Sıralaması :  594000

Kontenjan 2018 :  100+0

Yerleşen 2018 : 100

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 311,42855

Tavan Puan: 356,83570

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  173383

Kontenjan 2017 :  100+0

Yerleşen 2017 : 100

taban-puan.jpg

Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat   Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat   Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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