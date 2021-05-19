2021 Yakın Doğu Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 300512114

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Yakın Doğu Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Lefkoşa ilinde bulunan Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yakın Doğu Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü tercih kod numarası 300512114 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yakın Doğu Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Yakın Doğu Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Yakın Doğu Üniversitesi , KKTC , Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü , İletişim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Lefkoşa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü kontenjanı 11+0 kişidir. 2020 yılında Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümüne 11 kişi yerleşmiştir.

Yakın Doğu Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Taban Puanı: 228,27767

Yakın Doğu Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Tavan Puan: 314,70166

Yakın Doğu Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Başarı Sıralaması: 666693

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 300512114

ÜNİVERSİTE: Yakın Doğu Üniversitesi

FAKÜLTE: İletişim Fakültesi

ŞEHİR: Kktc-Lefkoşa

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: KKTC

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 228,27767

Tavan Puan: 314,70166

Başarı Sıralaması: 666693

Kontenjan 2020 – 2021 : 11+0

Yerleşen 2020 – 2021: 11

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 245,55825

Tavan Puan: 283,05900

Başarı Sıralaması: 644969

Kontenjan 2019: 7+0

Yerleşen 2019: 7

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 270,71833

Tavan Puan: 288,02980

Başarı Sıralaması : 401000

Kontenjan 2018 : 5+0

Yerleşen 2018 : 5

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 312,78697

Tavan Puan: 368,10580

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 189851

Kontenjan 2017 : 5+0

Yerleşen 2017 : 5

Yakın Doğu Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Yakın Doğu Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.