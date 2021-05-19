2021 Çankırı Karatekin Üniversitesi Tarih Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1028300362021 Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 3005112312021 Karabük Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1061101782021 Gümüşhane Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1047900322021 Doğu Akdeniz Üni. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 3001124542021 Recep Tayyip Erdoğan Üni. Gürcü Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 1087104032021 İstanbul Galata Üni. Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 209810036Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu! Tüm Türkiye tek ses oldu!2021 Bingöl Üniversitesi Tarih Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1020100672021 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İletişim ve Tasarımı Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 104390116
İstanbul25 °C
  1. HABERLER
  2. ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI
  3. 2021 Yakın Doğu Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 300512114

2021 Yakın Doğu Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 300512114

300512114 | Yakın Doğu Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema   Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kktc-Lefkoşa ilimizde yer alan Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Yakın Doğu Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 300512114

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Yakın Doğu Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema   bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Lefkoşa  ilinde bulunan Yakın Doğu Üniversitesi   İletişim Fakültesi   Radyo, Televizyon ve Sinema   Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yakın Doğu Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema   Bölümü tercih kod numarası 300512114 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yakın Doğu Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Yakın Doğu Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Yakın Doğu Üniversitesi , KKTC , Radyo, Televizyon ve Sinema   Bölümü , İletişim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Lefkoşa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Radyo, Televizyon ve Sinema   Bölümü kontenjanı 11+0 kişidir. 2020 yılında Radyo, Televizyon ve Sinema   Bölümüne 11 kişi yerleşmiştir.

Yakın Doğu Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema   Bölümü Taban Puanı: 228,27767

Yakın Doğu Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema   Bölümü Tavan Puan: 314,70166

Yakın Doğu Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema   Bölümü Başarı Sıralaması: 666693

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 300512114   

ÜNİVERSİTE: Yakın Doğu Üniversitesi

FAKÜLTE: İletişim Fakültesi

ŞEHİR: Kktc-Lefkoşa

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: KKTC

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 228,27767

Tavan Puan: 314,70166

Başarı Sıralaması: 666693

Kontenjan 2020 – 2021 : 11+0

Yerleşen 2020 – 2021: 11

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 245,55825

Tavan Puan: 283,05900

Başarı Sıralaması:  644969

Kontenjan 2019:  7+0

Yerleşen 2019: 7

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 270,71833

Tavan Puan: 288,02980

Başarı Sıralaması :  401000

Kontenjan 2018 :  5+0

Yerleşen 2018 : 5

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 312,78697

Tavan Puan: 368,10580

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  189851

Kontenjan 2017 :  5+0

Yerleşen 2017 : 5

taban-puan.jpg

Yakın Doğu Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema   Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Yakın Doğu Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema   Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT