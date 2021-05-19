2021 Yakın Doğu Üniversitesi Tarih Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 300511585
300511585 | Yakın Doğu Üniversitesi Tarih Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kktc-Lefkoşa ilimizde yer alan Yakın Doğu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Yakın Doğu Üniversitesi Tarih bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Lefkoşa ilinde bulunan Yakın Doğu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yakın Doğu Üniversitesi Tarih Bölümü tercih kod numarası 300511585 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yakın Doğu Üniversitesi Tarih Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Yakın Doğu Üniversitesi Tarih Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Yakın Doğu Üniversitesi , KKTC , Tarih Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Lefkoşa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tarih Bölümü kontenjanı 14+0 kişidir. 2020 yılında Tarih Bölümüne 14 kişi yerleşmiştir.
Yakın Doğu Üniversitesi Tarih Bölümü Taban Puanı: 214,96027
Yakın Doğu Üniversitesi Tarih Bölümü Tavan Puan: 299,04244
Yakın Doğu Üniversitesi Tarih Bölümü Başarı Sıralaması: 774506
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 300511585
ÜNİVERSİTE: Yakın Doğu Üniversitesi
FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi
ŞEHİR: Kktc-Lefkoşa
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: KKTC
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 214,96027
Tavan Puan: 299,04244
Başarı Sıralaması: 774506
Kontenjan 2020 – 2021 : 14+0
Yerleşen 2020 – 2021: 14
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 235,56676
Tavan Puan: 282,19518
Başarı Sıralaması: 730609
Kontenjan 2019: 12+0
Yerleşen 2019: 12
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 249,96203
Tavan Puan: 291,82430
Başarı Sıralaması : 582000
Kontenjan 2018 : 5+0
Yerleşen 2018 : 5
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 279,92243
Tavan Puan: 325,62757
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 294108
Kontenjan 2017 : 5+0
Yerleşen 2017 : 5
Yakın Doğu Üniversitesi Tarih Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Yakın Doğu Üniversitesi Tarih Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.