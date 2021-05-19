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2021 Yakın Doğu Üniversitesi Tarih Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 300511585

300511585 | Yakın Doğu Üniversitesi Tarih   Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kktc-Lefkoşa ilimizde yer alan Yakın Doğu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Yakın Doğu Üniversitesi Tarih Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 300511585

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Yakın Doğu Üniversitesi Tarih   bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Lefkoşa  ilinde bulunan Yakın Doğu Üniversitesi   Fen-Edebiyat Fakültesi   Tarih   Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yakın Doğu Üniversitesi Tarih   Bölümü tercih kod numarası 300511585 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yakın Doğu Üniversitesi Tarih   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Yakın Doğu Üniversitesi Tarih   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Yakın Doğu Üniversitesi , KKTC , Tarih   Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Lefkoşa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tarih   Bölümü kontenjanı 14+0 kişidir. 2020 yılında Tarih   Bölümüne 14 kişi yerleşmiştir.

Yakın Doğu Üniversitesi Tarih   Bölümü Taban Puanı: 214,96027

Yakın Doğu Üniversitesi Tarih   Bölümü Tavan Puan: 299,04244

Yakın Doğu Üniversitesi Tarih   Bölümü Başarı Sıralaması: 774506

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 300511585   

ÜNİVERSİTE: Yakın Doğu Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: Kktc-Lefkoşa

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: KKTC

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 214,96027

Tavan Puan: 299,04244

Başarı Sıralaması: 774506

Kontenjan 2020 – 2021 : 14+0

Yerleşen 2020 – 2021: 14

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 235,56676

Tavan Puan: 282,19518

Başarı Sıralaması:  730609

Kontenjan 2019:  12+0

Yerleşen 2019: 12

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 249,96203

Tavan Puan: 291,82430

Başarı Sıralaması :  582000

Kontenjan 2018 :  5+0

Yerleşen 2018 : 5

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 279,92243

Tavan Puan: 325,62757

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  294108

Kontenjan 2017 :  5+0

Yerleşen 2017 : 5

taban-puan.jpg

Yakın Doğu Üniversitesi Tarih   Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Yakın Doğu Üniversitesi Tarih   Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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