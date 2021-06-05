2021 Yalova Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 109950212

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Yalova Üniversitesi Aşçılık bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Yalova ilinde bulunan Yalova Üniversitesi Yalova Meslek Yüksekokulu Aşçılık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yalova Üniversitesi Aşçılık Bölümü tercih kod numarası 109950212 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yalova Üniversitesi Aşçılık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Yalova Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Yalova Üniversitesi , Devlet , Aşçılık Bölümü , Yalova Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Yalova ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Aşçılık Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında Aşçılık Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 62 kişi yerleşmiştir.

Yalova Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban Puanı: 258,50625

Yalova Üniversitesi Aşçılık Bölümü Tavan Puan: ---

Yalova Üniversitesi Aşçılık Bölümü Başarı Sıralaması: 833067

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109950212

ÜNİVERSİTE: Yalova Üniversitesi

FAKÜLTE: Yalova Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Yalova

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 258,50625

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 833067

Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 62

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 251,84567

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 855770

Kontenjan 2019: 60+2

Yerleşen 2019: Doldu-62