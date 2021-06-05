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2021 Yalova Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 109970137

109970137 | Yalova Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Yalova ilimizde yer alan Yalova Üniversitesi Yalova Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Yalova Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 109970137

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Yalova Üniversitesi   Bilgisayar Programcılığı  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Yalova  ilinde bulunan Yalova Üniversitesi     Yalova Meslek Yüksekokulu   Bilgisayar Programcılığı  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yalova Üniversitesi   Bilgisayar Programcılığı  Bölümü tercih kod numarası 109970137 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yalova Üniversitesi   Bilgisayar Programcılığı  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Yalova Üniversitesi   Bilgisayar Programcılığı  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Yalova Üniversitesi   , Devlet , Bilgisayar Programcılığı  Bölümü , Yalova Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Yalova ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Programcılığı  Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında Bilgisayar Programcılığı  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 41 kişi yerleşmiştir.

Yalova Üniversitesi   Bilgisayar Programcılığı  Bölümü Taban Puanı: 259,6035

Yalova Üniversitesi   Bilgisayar Programcılığı  Bölümü Tavan Puan: ---

Yalova Üniversitesi   Bilgisayar Programcılığı  Bölümü Başarı Sıralaması: 821364

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109970137   

ÜNİVERSİTE: Yalova Üniversitesi  

FAKÜLTE: Yalova Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Yalova

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 259,6035

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 821364

Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 41

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 245,26857

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  939287

Kontenjan 2019:  40+1

Yerleşen 2019: Doldu-41

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