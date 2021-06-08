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2021 Yalova Üniversitesi Kaynak Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 109970301

109970301 | Yalova Üniversitesi Kaynak Teknolojisi  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Yalova ilimizde yer alan Yalova Üniversitesi Altınova Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Yalova Üniversitesi Kaynak Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 109970301

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Yalova Üniversitesi   Kaynak Teknolojisi  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Yalova  ilinde bulunan Yalova Üniversitesi     Altınova Meslek Yüksekokulu   Kaynak Teknolojisi  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yalova Üniversitesi   Kaynak Teknolojisi  Bölümü tercih kod numarası 109970301 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yalova Üniversitesi   Kaynak Teknolojisi  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Yalova Üniversitesi   Kaynak Teknolojisi  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Yalova Üniversitesi   , Devlet , Kaynak Teknolojisi  Bölümü , Altınova Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Yalova ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Kaynak Teknolojisi  Bölümü kontenjanı 30+1 kişidir. 2020 yılında Kaynak Teknolojisi  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 31 kişi yerleşmiştir.

Yalova Üniversitesi   Kaynak Teknolojisi  Bölümü Taban Puanı: 183,56262

Yalova Üniversitesi   Kaynak Teknolojisi  Bölümü Tavan Puan: ---

Yalova Üniversitesi   Kaynak Teknolojisi  Bölümü Başarı Sıralaması: 1731808

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109970301   

ÜNİVERSİTE: Yalova Üniversitesi  

FAKÜLTE: Altınova Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Yalova

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 183,56262

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1731808

Kontenjan 2020 – 2021 : 30+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 31

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2019:  30+1

Yerleşen 2019: Dolmadı-11

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