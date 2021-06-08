2021 Yalova Üniversitesi Kaynak Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 109970301

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Yalova Üniversitesi Kaynak Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Yalova ilinde bulunan Yalova Üniversitesi Altınova Meslek Yüksekokulu Kaynak Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yalova Üniversitesi Kaynak Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 109970301 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yalova Üniversitesi Kaynak Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Yalova Üniversitesi Kaynak Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Yalova Üniversitesi , Devlet , Kaynak Teknolojisi Bölümü , Altınova Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Yalova ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Kaynak Teknolojisi Bölümü kontenjanı 30+1 kişidir. 2020 yılında Kaynak Teknolojisi Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 31 kişi yerleşmiştir.

Yalova Üniversitesi Kaynak Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 183,56262

Yalova Üniversitesi Kaynak Teknolojisi Bölümü Tavan Puan: ---

Yalova Üniversitesi Kaynak Teknolojisi Bölümü Başarı Sıralaması: 1731808

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109970301

ÜNİVERSİTE: Yalova Üniversitesi

FAKÜLTE: Altınova Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Yalova

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 183,56262

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1731808

Kontenjan 2020 – 2021 : 30+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 31

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2019: 30+1

Yerleşen 2019: Dolmadı-11