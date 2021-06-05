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2021 Yaşar Üniversitesi Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Bölümü Taban, Tavan Puanları | 206090371

206090371 | Yaşar Üniversitesi Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İzmir ilimizde yer alan Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Yaşar Üniversitesi Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Bölümü Taban, Tavan Puanları | 206090371

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Yaşar Üniversitesi   Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir  ilinde bulunan Yaşar Üniversitesi     Meslek Yüksekokulu   Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yaşar Üniversitesi   Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon  Bölümü tercih kod numarası 206090371 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yaşar Üniversitesi   Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Yaşar Üniversitesi   Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Yaşar Üniversitesi   , Vakıf , Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon  Bölümü , Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon  Bölümü kontenjanı 6+0 kişidir. 2020 yılında Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon  Bölümüne ( Kontenjan Dolmadı ) 3 kişi yerleşmiştir.

Yaşar Üniversitesi   Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon  Bölümü Taban Puanı: Dolmadı

Yaşar Üniversitesi   Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon  Bölümü Tavan Puan: ---

Yaşar Üniversitesi   Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon  Bölümü Başarı Sıralaması: Dolmadı

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 206090371   

ÜNİVERSİTE: Yaşar Üniversitesi  

FAKÜLTE: Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: Ücretli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2020 – 2021 : 6+0

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Dolmadı ) 3

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2019:  ---

Yerleşen 2019: ---

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