2021 Yaşar Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 206050592

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Yaşar Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yaşar Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü tercih kod numarası 206050592 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %25 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yaşar Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Yaşar Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Yaşar Üniversitesi , Vakıf , Bilgisayar Programcılığı Bölümü , Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Programcılığı Bölümü kontenjanı 33+0 kişidir. 2020 yılında Bilgisayar Programcılığı Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 33 kişi yerleşmiştir.

Yaşar Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban Puanı: 250,98752

Yaşar Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Tavan Puan: ---

Yaşar Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Başarı Sıralaması: 916496

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 206050592

ÜNİVERSİTE: Yaşar Üniversitesi

FAKÜLTE: Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: %25 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 250,98752

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 916496

Kontenjan 2020 – 2021 : 33+0

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 33

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 244,07074

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 954493

Kontenjan 2019: 20+0

Yerleşen 2019: Doldu-20