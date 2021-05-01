2021 Yeditepe Üni. Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 206111493

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Yeditepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Yeditepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yeditepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 206111493 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yeditepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Yeditepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Yeditepe Üniversitesi , Vakıf , Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü , Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü kontenjanı 44+0 kişidir. 2020 yılında Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümüne 44 kişi yerleşmiştir.

Yeditepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 369,92672

Yeditepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 418,69506

Yeditepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 132515

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 206111493

ÜNİVERSİTE: Yeditepe Üniversitesi

FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 369,92672

Tavan Puan: 418,69506

Başarı Sıralaması: 132515

Kontenjan 2020 – 2021 : 44+0

Yerleşen 2020 – 2021: 44

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 345,73472

Tavan Puan: 432,73577

Başarı Sıralaması: 116317

Kontenjan 2019: 30+0

Yerleşen 2019: 30

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 333,16505

Tavan Puan: 381,91769

Başarı Sıralaması : 110000

Kontenjan 2018 : 25+0

Yerleşen 2018 : 25

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 368,25609

Tavan Puan: 419,82286

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 72672

Kontenjan 2017 : 25+0

Yerleşen 2017 : 25

Yeditepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Yeditepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.