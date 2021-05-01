2021 Yeditepe Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 206111299

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Yeditepe Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Yeditepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yeditepe Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 206111299 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yeditepe Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Yeditepe Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Yeditepe Üniversitesi , Vakıf , Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü kontenjanı 76+0 kişidir. 2020 yılında Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümüne 76 kişi yerleşmiştir.

Yeditepe Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 368,91394

Yeditepe Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 460,58056

Yeditepe Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 133775

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 206111299

ÜNİVERSİTE: Yeditepe Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 368,91394

Tavan Puan: 460,58056

Başarı Sıralaması: 133775

Kontenjan 2020 – 2021 : 76+0

Yerleşen 2020 – 2021: 76

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 320,13373

Tavan Puan: 387,70980

Başarı Sıralaması: 151915

Kontenjan 2019: 64+0

Yerleşen 2019: 64

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 295,42227

Tavan Puan: 408,39968

Başarı Sıralaması : 166000

Kontenjan 2018 : 60+0

Yerleşen 2018 : 60

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 301,52265

Tavan Puan: 368,86755

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 138873

Kontenjan 2017 : 59+0

Yerleşen 2017 : 59

Yeditepe Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Yeditepe Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.