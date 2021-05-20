2021 Yeditepe Üniversitesi Çeviribilimi Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 206190362

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Yeditepe Üniversitesi Çeviribilimi bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Yeditepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Çeviribilimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yeditepe Üniversitesi Çeviribilimi Bölümü tercih kod numarası 206190362 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yeditepe Üniversitesi Çeviribilimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Yeditepe Üniversitesi Çeviribilimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Yeditepe Üniversitesi , Vakıf , Çeviribilimi Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Çeviribilimi Bölümü kontenjanı 12+0 kişidir. 2020 yılında Çeviribilimi Bölümüne 12 kişi yerleşmiştir.

Yeditepe Üniversitesi Çeviribilimi Bölümü Taban Puanı: 305,48184

Yeditepe Üniversitesi Çeviribilimi Bölümü Tavan Puan: 407,36745

Yeditepe Üniversitesi Çeviribilimi Bölümü Başarı Sıralaması: 43903

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 206190362

ÜNİVERSİTE: Yeditepe Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 305,48184

Tavan Puan: 407,36745

Başarı Sıralaması: 43903

Kontenjan 2020 – 2021 : 12+0

Yerleşen 2020 – 2021: 12

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 245,12555

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 65361

Kontenjan 2019: 10+0

Yerleşen 2019: 10

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 219,90587

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması : 65200

Kontenjan 2018 : 10+0

Yerleşen 2018 : 10

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2017 : 20+0

Yerleşen 2017 : 3

Yeditepe Üniversitesi Çeviribilimi Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Yeditepe Üniversitesi Çeviribilimi Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.