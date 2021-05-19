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2021 Yeditepe Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 206190382

206190382 | Yeditepe Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı   Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Yeditepe Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 206190382

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Yeditepe Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı   bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan Yeditepe Üniversitesi   İletişim Fakültesi   Görsel İletişim Tasarımı   Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yeditepe Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı   Bölümü tercih kod numarası 206190382 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yeditepe Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Yeditepe Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Yeditepe Üniversitesi , Vakıf , Görsel İletişim Tasarımı   Bölümü , İletişim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Görsel İletişim Tasarımı   Bölümü kontenjanı 5+0 kişidir. 2020 yılında Görsel İletişim Tasarımı   Bölümüne 5 kişi yerleşmiştir.

Yeditepe Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı   Bölümü Taban Puanı: 238,36239

Yeditepe Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı   Bölümü Tavan Puan: 259,31824

Yeditepe Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı   Bölümü Başarı Sıralaması: 589001

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 206190382   

ÜNİVERSİTE: Yeditepe Üniversitesi

FAKÜLTE: İletişim Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 238,36239

Tavan Puan: 259,31824

Başarı Sıralaması: 589001

Kontenjan 2020 – 2021 : 5+0

Yerleşen 2020 – 2021: 5

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2019:  ---

Yerleşen 2019: ---

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması :  ---

Kontenjan 2018 :  ---

Yerleşen 2018 : ---

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2017 :  ---

Yerleşen 2017 : ---

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Yeditepe Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı   Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Yeditepe Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı   Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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