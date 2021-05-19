2021 Yeditepe Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 206111254
206111254 | Yeditepe Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Yeditepe Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yeditepe Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü tercih kod numarası 206111254 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yeditepe Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Yeditepe Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Yeditepe Üniversitesi , Vakıf , Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü , İletişim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü kontenjanı 49+0 kişidir. 2020 yılında Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümüne 49 kişi yerleşmiştir.
Yeditepe Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Taban Puanı: 220,27439
Yeditepe Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Tavan Puan: 326,82338
Yeditepe Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Başarı Sıralaması: 733539
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 206111254
ÜNİVERSİTE: Yeditepe Üniversitesi
FAKÜLTE: İletişim Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 220,27439
Tavan Puan: 326,82338
Başarı Sıralaması: 733539
Kontenjan 2020 – 2021 : 49+0
Yerleşen 2020 – 2021: 49
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 229,69167
Tavan Puan: 390,08818
Başarı Sıralaması: 779340
Kontenjan 2019: 50+0
Yerleşen 2019: 50
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : Dolmadı
Tavan Puan: 335,82772
Başarı Sıralaması : Dolmadı
Kontenjan 2018 : 50+0
Yerleşen 2018 : 46
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Tavan Puan: 331,22791
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: Dolmadı
Kontenjan 2017 : 70+0
Yerleşen 2017 : 48
Yeditepe Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Yeditepe Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.