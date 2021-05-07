2021 Yeditepe Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 206111978

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Yeditepe Üniversitesi Hukuk bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yeditepe Üniversitesi Hukuk Bölümü tercih kod numarası 206111978 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yeditepe Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Yeditepe Üniversitesi , Vakıf , Hukuk Bölümü , Hukuk Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hukuk Bölümü kontenjanı 69+0 kişidir. 2020 yılında Hukuk Bölümüne 69 kişi yerleşmiştir.

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban Puanı: 396,94744

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Bölümü Tavan Puan: 496,81376

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Bölümü Başarı Sıralaması: 40407

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 206111978

ÜNİVERSİTE: Yeditepe Üniversitesi

FAKÜLTE: Hukuk Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 396,94744

Tavan Puan: 496,81376

Başarı Sıralaması: 40407

Kontenjan 2020 – 2021 : 69+0

Yerleşen 2020 – 2021: 69

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 386,22399

Tavan Puan: 492,32251

Başarı Sıralaması: 40011

Kontenjan 2019: 48+0

Yerleşen 2019: 48

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 366,69336

Tavan Puan: 450,11522

Başarı Sıralaması : 48600

Kontenjan 2018 : 55+0

Yerleşen 2018 : 55

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 416,20172

Tavan Puan: 470,20473

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 24237

Kontenjan 2017 : 54+0

Yerleşen 2017 : 54

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Yeditepe Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.