2021 Yeditepe Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 206111112

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Yeditepe Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Yeditepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yeditepe Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü tercih kod numarası 206111112 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yeditepe Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Yeditepe Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Yeditepe Üniversitesi , Vakıf , İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü kontenjanı 55+0 kişidir. 2020 yılında İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümüne 55 kişi yerleşmiştir.

Yeditepe Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban Puanı: 337,4638

Yeditepe Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Tavan Puan: 448,88595

Yeditepe Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Başarı Sıralaması: 33932

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 206111112

ÜNİVERSİTE: Yeditepe Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 337,4638

Tavan Puan: 448,88595

Başarı Sıralaması: 33932

Kontenjan 2020 – 2021 : 55+0

Yerleşen 2020 – 2021: 55

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 320,49738

Tavan Puan: 411,22144

Başarı Sıralaması: 38051

Kontenjan 2019: 55+0

Yerleşen 2019: 55

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 305,85987

Tavan Puan: 394,22664

Başarı Sıralaması : 35200

Kontenjan 2018 : 55+0

Yerleşen 2018 : 55

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 265,53985

Tavan Puan: 445,85768

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 44060

Kontenjan 2017 : 49+0

Yerleşen 2017 : 49

Yeditepe Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Yeditepe Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.