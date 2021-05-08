2021 Yeditepe Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 206112297
206112297 | Yeditepe Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Yeditepe Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Yeditepe Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi (Yüksekokul) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Yeditepe Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu İnsan Kaynakları Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yeditepe Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü tercih kod numarası 206112297 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yeditepe Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Yeditepe Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Yeditepe Üniversitesi , Vakıf , İnsan Kaynakları Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü , Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İnsan Kaynakları Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü kontenjanı 2+0 kişidir. 2020 yılında İnsan Kaynakları Yönetimi (Yüksekokul) Bölümüne 2 kişi yerleşmiştir.
Yeditepe Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü Taban Puanı: 371,79562
Yeditepe Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü Tavan Puan: 382,29789
Yeditepe Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü Başarı Sıralaması: 84345
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 206112297
ÜNİVERSİTE: Yeditepe Üniversitesi
FAKÜLTE: Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 371,79562
Tavan Puan: 382,29789
Başarı Sıralaması: 84345
Kontenjan 2020 – 2021 : 2+0
Yerleşen 2020 – 2021: 2
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 355,85677
Tavan Puan: 359,84012
Başarı Sıralaması: 85289
Kontenjan 2019: 2+0
Yerleşen 2019: 2
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 325,24119
Tavan Puan: 335,12513
Başarı Sıralaması : 118000
Kontenjan 2018 : 2+0
Yerleşen 2018 : 2
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 336,63934
Tavan Puan: 393,01999
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 184806
Kontenjan 2017 : 3+0
Yerleşen 2017 : 3
Yeditepe Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Yeditepe Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.