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2021 Yeditepe Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 206112297

206112297 | Yeditepe Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Yeditepe Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Yeditepe Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 206112297

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Yeditepe Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi (Yüksekokul) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan Yeditepe Üniversitesi   Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu   İnsan Kaynakları Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yeditepe Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü tercih kod numarası 206112297 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yeditepe Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Yeditepe Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Yeditepe Üniversitesi , Vakıf , İnsan Kaynakları Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü , Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İnsan Kaynakları Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü kontenjanı 2+0 kişidir. 2020 yılında İnsan Kaynakları Yönetimi (Yüksekokul) Bölümüne 2 kişi yerleşmiştir.

Yeditepe Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü Taban Puanı: 371,79562

Yeditepe Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü Tavan Puan: 382,29789

Yeditepe Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü Başarı Sıralaması: 84345

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 206112297   

ÜNİVERSİTE: Yeditepe Üniversitesi

FAKÜLTE: Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 371,79562

Tavan Puan: 382,29789

Başarı Sıralaması: 84345

Kontenjan 2020 – 2021 : 2+0

Yerleşen 2020 – 2021: 2

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 355,85677

Tavan Puan: 359,84012

Başarı Sıralaması:  85289

Kontenjan 2019:  2+0

Yerleşen 2019: 2

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 325,24119

Tavan Puan: 335,12513

Başarı Sıralaması :  118000

Kontenjan 2018 :  2+0

Yerleşen 2018 : 2

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 336,63934

Tavan Puan: 393,01999

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  184806

Kontenjan 2017 :  3+0

Yerleşen 2017 : 3

taban-puan.jpg

Yeditepe Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Yeditepe Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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