2021 Yeditepe Üniversitesi Matematik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 206111121

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Yeditepe Üniversitesi Matematik bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Yeditepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yeditepe Üniversitesi Matematik Bölümü tercih kod numarası 206111121 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yeditepe Üniversitesi Matematik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Yeditepe Üniversitesi Matematik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Yeditepe Üniversitesi , Vakıf , Matematik Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Matematik Bölümü kontenjanı 27+0 kişidir. 2020 yılında Matematik Bölümüne 27 kişi yerleşmiştir.

Yeditepe Üniversitesi Matematik Bölümü Taban Puanı: 250,04356

Yeditepe Üniversitesi Matematik Bölümü Tavan Puan: 307,21697

Yeditepe Üniversitesi Matematik Bölümü Başarı Sıralaması: 425229

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 206111121

ÜNİVERSİTE: Yeditepe Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 250,04356

Tavan Puan: 307,21697

Başarı Sıralaması: 425229

Kontenjan 2020 – 2021 : 27+0

Yerleşen 2020 – 2021: 27

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 226,83338

Tavan Puan: 264,56353

Başarı Sıralaması: 458450

Kontenjan 2019: 20+0

Yerleşen 2019: 20

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 228,78403

Tavan Puan: 320,74830

Başarı Sıralaması : 394000

Kontenjan 2018 : 15+0

Yerleşen 2018 : 15

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 225,04033

Tavan Puan: 297,96301

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 285947

Kontenjan 2017 : 15+0

Yerleşen 2017 : 15

Yeditepe Üniversitesi Matematik Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Yeditepe Üniversitesi Matematik Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.