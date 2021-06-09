2021 Yeditepe Üniversitesi Mekatronik Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 206190358

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Yeditepe Üniversitesi Mekatronik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Yeditepe Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Mekatronik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yeditepe Üniversitesi Mekatronik Bölümü tercih kod numarası 206190358 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yeditepe Üniversitesi Mekatronik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Yeditepe Üniversitesi Mekatronik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Yeditepe Üniversitesi , Vakıf , Mekatronik Bölümü , Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Mekatronik Bölümü kontenjanı 42+0 kişidir. 2020 yılında Mekatronik Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 42 kişi yerleşmiştir.

Yeditepe Üniversitesi Mekatronik Bölümü Taban Puanı: 216,40413

Yeditepe Üniversitesi Mekatronik Bölümü Tavan Puan: ---

Yeditepe Üniversitesi Mekatronik Bölümü Başarı Sıralaması: 1348695

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 206190358

ÜNİVERSİTE: Yeditepe Üniversitesi

FAKÜLTE: Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 216,40413

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1348695

Kontenjan 2020 – 2021 : 42+0

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 42

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 205,05652

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1496558

Kontenjan 2019: 49+0

Yerleşen 2019: Doldu-49