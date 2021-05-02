2021 Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 206111333

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Yeditepe Üniversitesi Mimarlık bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Bölümü tercih kod numarası 206111333 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Yeditepe Üniversitesi , Vakıf , Mimarlık Bölümü , Mimarlık Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Mimarlık Bölümü kontenjanı 56+0 kişidir. 2020 yılında Mimarlık Bölümüne 56 kişi yerleşmiştir.

Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Bölümü Taban Puanı: 346,99391

Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Bölümü Tavan Puan: 420,77177

Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Bölümü Başarı Sıralaması: 163341

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 206111333

ÜNİVERSİTE: Yeditepe Üniversitesi

FAKÜLTE: Mimarlık Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 346,99391

Tavan Puan: 420,77177

Başarı Sıralaması: 163341

Kontenjan 2020 – 2021 : 56+0

Yerleşen 2020 – 2021: 56

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 337,74397

Tavan Puan: 404,91196

Başarı Sıralaması: 126400

Kontenjan 2019: 31+0

Yerleşen 2019: 31

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 366,62111

Tavan Puan: 420,93209

Başarı Sıralaması : 76900

Kontenjan 2018 : 26+0

Yerleşen 2018 : 26

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 378,92399

Tavan Puan: 419,33363

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 60411

Kontenjan 2017 : 26+0

Yerleşen 2017 : 26

Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.