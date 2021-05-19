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2021 Yeditepe Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 206111572

206111572 | Yeditepe Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema   Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Yeditepe Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 206111572

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Yeditepe Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema   bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan Yeditepe Üniversitesi   İletişim Fakültesi   Radyo, Televizyon ve Sinema   Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yeditepe Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema   Bölümü tercih kod numarası 206111572 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yeditepe Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Yeditepe Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Yeditepe Üniversitesi , Vakıf , Radyo, Televizyon ve Sinema   Bölümü , İletişim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Radyo, Televizyon ve Sinema   Bölümü kontenjanı 60+0 kişidir. 2020 yılında Radyo, Televizyon ve Sinema   Bölümüne 60 kişi yerleşmiştir.

Yeditepe Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema   Bölümü Taban Puanı: 241,5692

Yeditepe Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema   Bölümü Tavan Puan: 409,75678

Yeditepe Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema   Bölümü Başarı Sıralaması: 565112

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 206111572   

ÜNİVERSİTE: Yeditepe Üniversitesi

FAKÜLTE: İletişim Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 241,5692

Tavan Puan: 409,75678

Başarı Sıralaması: 565112

Kontenjan 2020 – 2021 : 60+0

Yerleşen 2020 – 2021: 60

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 236,49332

Tavan Puan: 436,76012

Başarı Sıralaması:  722690

Kontenjan 2019:  65+0

Yerleşen 2019: 65

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 233,64503

Tavan Puan: 364,89209

Başarı Sıralaması :  751000

Kontenjan 2018 :  65+0

Yerleşen 2018 : 65

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 253,91589

Tavan Puan: 373,95358

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  403966

Kontenjan 2017 :  70+0

Yerleşen 2017 : 70

taban-puan.jpg

Yeditepe Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema   Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Yeditepe Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema   Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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