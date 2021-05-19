2021 Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 206111263

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişimi bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü tercih kod numarası 206111263 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Yeditepe Üniversitesi , Vakıf , Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü , İletişim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü kontenjanı 51+0 kişidir. 2020 yılında Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümüne 51 kişi yerleşmiştir.

Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü Taban Puanı: 242,64363

Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü Tavan Puan: 329,35541

Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü Başarı Sıralaması: 557196

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 206111263

ÜNİVERSİTE: Yeditepe Üniversitesi

FAKÜLTE: İletişim Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 242,64363

Tavan Puan: 329,35541

Başarı Sıralaması: 557196

Kontenjan 2020 – 2021 : 51+0

Yerleşen 2020 – 2021: 51

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 264,04273

Tavan Puan: 432,93543

Başarı Sıralaması: 498092

Kontenjan 2019: 45+0

Yerleşen 2019: 45

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Tavan Puan: 309,84896

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2018 : 45+0

Yerleşen 2018 : 36

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: 358,85570

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2017 : 64+0

Yerleşen 2017 : 38

Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.