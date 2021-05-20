2021 Yeditepe Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 206190327

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Yeditepe Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Yeditepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yeditepe Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü tercih kod numarası 206190327 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yeditepe Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Yeditepe Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Yeditepe Üniversitesi , Vakıf , Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü kontenjanı 10+0 kişidir. 2020 yılında Rus Dili ve Edebiyatı Bölümüne 10 kişi yerleşmiştir.

Yeditepe Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban Puanı: 420,12815

Yeditepe Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü Tavan Puan: 469,46912

Yeditepe Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü Başarı Sıralaması: 10792

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 206190327

ÜNİVERSİTE: Yeditepe Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 420,12815

Tavan Puan: 469,46912

Başarı Sıralaması: 10792

Kontenjan 2020 – 2021 : 10+0

Yerleşen 2020 – 2021: 10

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 415,11216

Tavan Puan: 457,60356

Başarı Sıralaması: 11224

Kontenjan 2019: 10+0

Yerleşen 2019: 10

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 381,18347

Tavan Puan: 425,40854

Başarı Sıralaması : 15700

Kontenjan 2018 : 15+0

Yerleşen 2018 : 15

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2017 : ---

Yerleşen 2017 : ---

Yeditepe Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Yeditepe Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.