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2021 Yıldız Teknik Üni. Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 110110385

110110385 | Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği    Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Yıldız Teknik Üni. Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 110110385

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği    bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan Yıldız Teknik Üniversitesi   Eğitim Fakültesi   Sosyal Bilgiler Öğretmenliği    Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği    Bölümü tercih kod numarası 110110385 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği    Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği    Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Yıldız Teknik Üniversitesi , Devlet , Sosyal Bilgiler Öğretmenliği    Bölümü , Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sosyal Bilgiler Öğretmenliği    Bölümü kontenjanı 50+2 kişidir. 2020 yılında Sosyal Bilgiler Öğretmenliği    Bölümüne 52 kişi yerleşmiştir.

Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği    Bölümü Taban Puanı: 372,09299

Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği    Bölümü Tavan Puan: 409,31817

Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği    Bölümü Başarı Sıralaması: 33032

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 110110385   

ÜNİVERSİTE: Yıldız Teknik Üniversitesi

FAKÜLTE: Eğitim Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 372,09299

Tavan Puan: 409,31817

Başarı Sıralaması: 33032

Kontenjan 2020 – 2021 : 50+2

Yerleşen 2020 – 2021: 52

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 373,95132

Tavan Puan: 404,18397

Başarı Sıralaması:  39460

Kontenjan 2019:  50+2

Yerleşen 2019: 52

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 352,6507

Tavan Puan: 383,18130

Başarı Sıralaması :  53900

Kontenjan 2018 :  50+2

Yerleşen 2018 : 52

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 363,78234

Tavan Puan: 449,60687

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  68824

Kontenjan 2017 :  45+2

Yerleşen 2017 : 47

taban-puan.jpg

Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği    Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği    Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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