2021 yılı en sıcak 3. kış mevsimi olarak kayıtlara geçti.

Her ne kadar soğuklardan şikayet etsek de aslında sıcak bir kış dönemi geçirdik. Veriler Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıkladı. Uzun yıllardır kış mevsimi ortalama sıcaklığı 3,6 derece olarak ölçüldü. Ancak bu kış mevsimi ortalama sıcaklık değerleri 2,6 derece artarak 6,2 dereceye yükseldi.

Kışın en düşük sıcaklık -34,5 dereceyle Ağrı'da ölçülürken, en yüksek sıcaklık ise 27 dereceyle Rize'de kayıtlara geçti. Ülkemizde en sıcak kış mevsimi 2010 yılında yaşanmıştı. 2021 yılı ise ülkemizde 1971 yılından sonra yaşanan en sıcak 3. kış mevsimi olarak ölçüldü.

EN SICAK GEÇEN 10 KIŞ MEVSİMİ

Bu kış, ortalama sıcaklıklar Gemerek, Zara, Karabük, Boyabat, Nallıhan, Erzurum, Ağrı, Iğdır, Bitlis, Doğubayazıt, Malazgirt, Elbistan ile Batman çevreleri mevsim normalleri civarında, diğer bölgelerde ise mevsim normallerinin üzerinde olduğu kayıtlara geçti. En sıcak 10 yıl ise şu şekilde:

Sıra Yıl

1. 2010

2. 2018

3. 2021

4. 2013

5. 2015

6. 2011

7. 1979

8. 1999

9. 2001

10. 2020

MARMARA'DA EN YÜKSEK SICAKLIK SAKARYA'DA

Marmara bölgesi için genel anlamda sıcak bir yıl geçirdik. Kış mevsiminde sıcaklıklar bölgenin tümünde mevsim normallerinin üzerinde ölçüldü. Bölgemizin en düşük sıcaklığı - 11,9 dereceyle Balıkesir'de, en yüksek sıcaklı 26,5 dereceyle Sakarya’da ölçüldü.

EGE BÖLGESİ

Ege Bölgesi genel olarak sıcak bir yıl geçirdi. Sıcaklıkların ortalama derecesi mevsim normallerinin üzerinde ölçüldü. Ege'nin en düşük sıcaklığı -19,3 ile Tavşanlı'da, en yüksek sıcaklığı ise 26 derece ile Salihli'de yaşandı.

AKDENİZ BÖLGESİ

Akdeniz Bölgesi'nin tamamı her yıl olduğu gibi sıcak bir yıl geçirdi. Bölgede kış mevsiminde en düşük sıcaklık sıfırın altında 19,9 dereceyle Göksun’da, en yüksek sıcaklık ise 26,6 dereceyle Dalaman’da yaşandı.

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Bölgede sıcaklıklar Gemerek ve Zara çevrelerinde mevsim normallerinde seyretti. Diğer bölgelerde ise sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıktı. Kış mevsiminde bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 26,8 dereceyle Kangal’da, en yüksek sıcaklık ise 21,6 derece ile Ereğli’de ölçüldü.

KARADENİZ BÖLGESİ

Bölgede ortalama sıcaklıklar Karabük, Boyabat ve Nallıhan çevrelerinde ölçüldü. Diğer bölgelerde ise sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıktı. Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 18,4 dereceyle Bayburt’ta, en yüksek sıcaklık ise 27 dereceyle Rize’de görüldü.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Doğu Anadolu Bölgesi'nde en düşük sıcaklık sıfırın altında 34,5 derece ile Ağrı’da, en yüksek sıcaklık ise 17,4 dereceyle Malatya'da ölçüldü.

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Ortalama sıcaklık Batman çevresinde mevsim normalleri civarında yaşanırken, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde kaydedildi. Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 8,5 dereceyle ile Batman’da, en yüksek sıcaklık ise 24,7 dereceyle Ceylanpınar’da kayıtlara geçti.