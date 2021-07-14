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2021 YKS açıklandı mı? Üniversite sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak 2021?

ÖSYM tarafından düzenlenen Üniversite Sınavı YKS 2021 yılında 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirildi. ÖSYM Başkanı Aygün bu yıl YKS'ye 2 milyonun üzerinde adayın katıldığını bildi. Milyonlarca aday sonuçlarını öğrendikten sonra tercih dönemine girecek. Peki YKS açıklandı mı 2021? Üniversite sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? Sonuçlar nasıl öğrenilir? Tercih tarihleri açıklandı mı?

2021 YKS açıklandı mı? Üniversite sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak 2021?

YKS sonuçları hakkında araştırmalar hızlandı. Üniversitelerin açılmasına az bir süre kala YKS sonuçları bir hayli merak ediliyor. YÖK, fakültelerin 13 Eylül'de yüz yüze açılacağını duyurmuştu. Okullarına kavuşmak için can atan milyonlarca öğrenci bir an önce YKS sonuçlarını öğrendikten sonra hayallerindeki okulları tercih edip üniversitelerine yerleşmek istiyor. Peki  YKS açıklandı mı 2021? Üniversite sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2021?  Sonuçlar nasıl öğrenilir? Tercih tarihleri açıklandı mı?

YKS AÇIKLANDI MI 2021? ÜNİVERSİTE SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM’nin sınav takvimine göre 2021 YKS sınav sonuçları 4 Ağustos'ta açıklanacak. Erken açıklanması duyurumunda haberimizde son gelişmelere yer verilecektir. 

2021 YKS açıklandı mı? Üniversite sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak 2021?

YKS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebilecekler.

YKS 2021 SONUÇ SORGULAMA EKRANI

2021 YKS açıklandı mı? Üniversite sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak 2021?

2021 YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

YKS tercih süreci hakkında ÖSYM'den açıklama geldi. Geçtiğimiz yıl YKS 27-28 Haziran tarihlerinde uygulanmıştı. Sonuçlar ise 27 Temmuz tarihinde açıklanmıştı. Adaylar tercihlerini ise  06-14 Ağustos 2020 tarihleri arasında yapmıştı.

2021 yılında ise tercihler  5-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr ’den yapılacak. 

ÖSYM'den tercih kılavuzunu yayımladı. ÖSYM Başkanlığından yapılan açıklamada, ''2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 16 - 26 Temmuz 2021 tarihleri arasında ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır. Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM’den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.'' denildi. 

2021-YKS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU 

2021 YKS açıklandı mı? Üniversite sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak 2021?

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

2021-YKS tercih işlemleri, ÖSYM'nin tercih kılavuzda yer alan kurallara göre https://ais.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından T.C. Kimlik numaraları ve şifrelerini kullanılarak yapılacak. 

2021 YKS açıklandı mı? Üniversite sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak 2021?

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU NEDİR?

YÖK Atlas tercih robotu son 4 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı sağlamaktadır. 

YÖK ATLAS LİSANS TERCİH SİHİRBAZI İÇİN TIKLAYINIZ

YÖK ATLAS ÖN LİSANS TERCİH SİHİRBAZI İÇİN TIKLAYINIZ

YÖK atlas tercih robotu YKS tercihleri sırasında öğrencilere kolaylık sağlaması için YÖK tarafından geliştirildi.

Tercih programı ile 4 yıllık veya 2 yıllık üniversitelerin geçtiğimiz yıllardaki taban puanlarını ve kontenjan bilgileri öğrenilebilmektedir. 

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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