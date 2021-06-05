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2021 Yozgat Bozok Üni. Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Bölümü Taban, Tavan Puanları | 102350433

102350433 | Yozgat Bozok Üniversitesi Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Yozgat ilimizde yer alan Yozgat Bozok Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Yozgat Bozok Üni. Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Bölümü Taban, Tavan Puanları | 102350433

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Yozgat Bozok Üniversitesi   Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Yozgat  ilinde bulunan Yozgat Bozok Üniversitesi     Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu   Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yozgat Bozok Üniversitesi   Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon  Bölümü tercih kod numarası 102350433 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yozgat Bozok Üniversitesi   Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Yozgat Bozok Üniversitesi   Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Yozgat Bozok Üniversitesi   , Devlet , Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon  Bölümü , Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Yozgat ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon  Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 41 kişi yerleşmiştir.

Yozgat Bozok Üniversitesi   Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon  Bölümü Taban Puanı: 199,53871

Yozgat Bozok Üniversitesi   Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon  Bölümü Tavan Puan: ---

Yozgat Bozok Üniversitesi   Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon  Bölümü Başarı Sıralaması: 1585923

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102350433   

ÜNİVERSİTE: Yozgat Bozok Üniversitesi  

FAKÜLTE: Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Yozgat

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 199,53871

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1585923

Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 41

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 201,30375

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  1554210

Kontenjan 2019:  30+1

Yerleşen 2019: Doldu-31

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