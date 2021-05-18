2021 Yozgat Bozok Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 102310197

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Yozgat Bozok Üniversitesi İlahiyat bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Yozgat ilinde bulunan Yozgat Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlahiyat Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yozgat Bozok Üniversitesi İlahiyat Bölümü tercih kod numarası 102310197 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yozgat Bozok Üniversitesi İlahiyat Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Yozgat Bozok Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Yozgat Bozok Üniversitesi , Devlet , İlahiyat Bölümü , İlahiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Yozgat ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlahiyat Bölümü kontenjanı 130+4 kişidir. 2020 yılında İlahiyat Bölümüne 134 kişi yerleşmiştir.

Yozgat Bozok Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban Puanı: 301,28806

Yozgat Bozok Üniversitesi İlahiyat Bölümü Tavan Puan: 382,37949

Yozgat Bozok Üniversitesi İlahiyat Bölümü Başarı Sıralaması: 209837

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102310197

ÜNİVERSİTE: Yozgat Bozok Üniversitesi

FAKÜLTE: İlahiyat Fakültesi

ŞEHİR: Yozgat

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 301,28806

Tavan Puan: 382,37949

Başarı Sıralaması: 209837

Kontenjan 2020 – 2021 : 130+4

Yerleşen 2020 – 2021: 134

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 318,87691

Tavan Puan: 370,51261

Başarı Sıralaması: 180450

Kontenjan 2019: 130+4

Yerleşen 2019: 134

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 318,03369

Tavan Puan: 390,05393

Başarı Sıralaması : 143000

Kontenjan 2018 : 120+3

Yerleşen 2018 : 123

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 347,23919

Tavan Puan: 430,50333

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 95511

Kontenjan 2017 : 120+3

Yerleşen 2017 : 123

Yozgat Bozok Üniversitesi İlahiyat Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Yozgat Bozok Üniversitesi İlahiyat Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.