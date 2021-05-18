2021 Yozgat Bozok Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 102310197
102310197 | Yozgat Bozok Üniversitesi İlahiyat Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Yozgat ilimizde yer alan Yozgat Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Yozgat Bozok Üniversitesi İlahiyat bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Yozgat ilinde bulunan Yozgat Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlahiyat Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yozgat Bozok Üniversitesi İlahiyat Bölümü tercih kod numarası 102310197 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yozgat Bozok Üniversitesi İlahiyat Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Yozgat Bozok Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Yozgat Bozok Üniversitesi , Devlet , İlahiyat Bölümü , İlahiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Yozgat ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlahiyat Bölümü kontenjanı 130+4 kişidir. 2020 yılında İlahiyat Bölümüne 134 kişi yerleşmiştir.
Yozgat Bozok Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban Puanı: 301,28806
Yozgat Bozok Üniversitesi İlahiyat Bölümü Tavan Puan: 382,37949
Yozgat Bozok Üniversitesi İlahiyat Bölümü Başarı Sıralaması: 209837
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 102310197
ÜNİVERSİTE: Yozgat Bozok Üniversitesi
FAKÜLTE: İlahiyat Fakültesi
ŞEHİR: Yozgat
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 301,28806
Tavan Puan: 382,37949
Başarı Sıralaması: 209837
Kontenjan 2020 – 2021 : 130+4
Yerleşen 2020 – 2021: 134
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 318,87691
Tavan Puan: 370,51261
Başarı Sıralaması: 180450
Kontenjan 2019: 130+4
Yerleşen 2019: 134
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 318,03369
Tavan Puan: 390,05393
Başarı Sıralaması : 143000
Kontenjan 2018 : 120+3
Yerleşen 2018 : 123
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 347,23919
Tavan Puan: 430,50333
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 95511
Kontenjan 2017 : 120+3
Yerleşen 2017 : 123
Yozgat Bozok Üniversitesi İlahiyat Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Yozgat Bozok Üniversitesi İlahiyat Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.