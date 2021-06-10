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2021 Yozgat Bozok Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü Taban, Tavan Puanları | 102370234

102370234 | Yozgat Bozok Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Yozgat ilimizde yer alan Yozgat Bozok Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Yozgat Bozok Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü Taban, Tavan Puanları | 102370234

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Yozgat Bozok Üniversitesi   Sağlık Kurumları İşletmeciliği  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Yozgat  ilinde bulunan Yozgat Bozok Üniversitesi     Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu   Sağlık Kurumları İşletmeciliği  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yozgat Bozok Üniversitesi   Sağlık Kurumları İşletmeciliği  Bölümü tercih kod numarası 102370234 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yozgat Bozok Üniversitesi   Sağlık Kurumları İşletmeciliği  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Yozgat Bozok Üniversitesi   Sağlık Kurumları İşletmeciliği  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Yozgat Bozok Üniversitesi   , Devlet , Sağlık Kurumları İşletmeciliği  Bölümü , Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Yozgat ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sağlık Kurumları İşletmeciliği  Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında Sağlık Kurumları İşletmeciliği  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 62 kişi yerleşmiştir.

Yozgat Bozok Üniversitesi   Sağlık Kurumları İşletmeciliği  Bölümü Taban Puanı: 197,43659

Yozgat Bozok Üniversitesi   Sağlık Kurumları İşletmeciliği  Bölümü Tavan Puan: ---

Yozgat Bozok Üniversitesi   Sağlık Kurumları İşletmeciliği  Bölümü Başarı Sıralaması: 1615048

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102370234   

ÜNİVERSİTE: Yozgat Bozok Üniversitesi  

FAKÜLTE: Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Yozgat

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 197,43659

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1615048

Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 62

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 186,67564

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  1730876

Kontenjan 2019:  60+2

Yerleşen 2019: Doldu-62

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