2021 Yozgat Bozok Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü Taban, Tavan Puanları | 102350512
102350512 | Yozgat Bozok Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Yozgat ilimizde yer alan Yozgat Bozok Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Yozgat Bozok Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Yozgat ilinde bulunan Yozgat Bozok Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yozgat Bozok Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü tercih kod numarası 102350512 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yozgat Bozok Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Yozgat Bozok Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Yozgat Bozok Üniversitesi , Devlet , Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü , Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Yozgat ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü kontenjanı 70+2 kişidir. 2020 yılında Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 72 kişi yerleşmiştir.
Yozgat Bozok Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü Taban Puanı: 219,15399
Yozgat Bozok Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü Tavan Puan: ---
Yozgat Bozok Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü Başarı Sıralaması: 1312019
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 102350512
ÜNİVERSİTE: Yozgat Bozok Üniversitesi
FAKÜLTE: Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
ŞEHİR: Yozgat
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 219,15399
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması: 1312019
Kontenjan 2020 – 2021 : 70+2
Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 72
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 217,91945
Tavan Puan:
Başarı Sıralaması: 1309376
Kontenjan 2019: 70+2
Yerleşen 2019: Doldu-72