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2021 Yüksek İhtisas Üni. Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 207910103

207910103 | Yüksek İhtisas Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Yüksek İhtisas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Yüksek İhtisas Üni. Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 207910103

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Yüksek İhtisas Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara  ilinde bulunan Yüksek İhtisas Üniversitesi   Sağlık Bilimleri Fakültesi   Hemşirelik (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yüksek İhtisas Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 207910103 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yüksek İhtisas Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Yüksek İhtisas Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Yüksek İhtisas Üniversitesi , Vakıf , Hemşirelik (Fakülte) Bölümü , Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hemşirelik (Fakülte) Bölümü kontenjanı 8+0 kişidir. 2020 yılında Hemşirelik (Fakülte) Bölümüne 8 kişi yerleşmiştir.

Yüksek İhtisas Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 367,87273

Yüksek İhtisas Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 381,20222

Yüksek İhtisas Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 135047

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 207910103   

ÜNİVERSİTE: Yüksek İhtisas Üniversitesi

FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 367,87273

Tavan Puan: 381,20222

Başarı Sıralaması: 135047

Kontenjan 2020 – 2021 : 8+0

Yerleşen 2020 – 2021: 8

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 336,34012

Tavan Puan: 347,03872

Başarı Sıralaması:  128252

Kontenjan 2019:  5+0

Yerleşen 2019: 5

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 311,24755

Tavan Puan: 324,15724

Başarı Sıralaması :  139000

Kontenjan 2018 :  5+0

Yerleşen 2018 : 5

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 324,81809

Tavan Puan: 338,46821

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  115598

Kontenjan 2017 :  5+0

Yerleşen 2017 : 5

taban-puan.jpg

Yüksek İhtisas Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Yüksek İhtisas Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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