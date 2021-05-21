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2021 Zonguldak Bülent Ecevit Üni. İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 110330299

110330299 | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Zonguldak ilimizde yer alan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Zonguldak Bülent Ecevit Üni. İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 110330299

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Zonguldak  ilinde bulunan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi   Fen-Edebiyat Fakültesi   İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü tercih kod numarası 110330299 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi , Devlet , İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Zonguldak ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümüne 62 kişi yerleşmiştir.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban Puanı: 339,55727

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Tavan Puan: 358,56110

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Başarı Sıralaması: 33302

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 110330299   

ÜNİVERSİTE: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: Zonguldak

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 339,55727

Tavan Puan: 358,56110

Başarı Sıralaması: 33302

Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2

Yerleşen 2020 – 2021: 62

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 337,04534

Tavan Puan: 372,45701

Başarı Sıralaması:  32611

Kontenjan 2019:  60+2

Yerleşen 2019: 62

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 328,93364

Tavan Puan: 363,86351

Başarı Sıralaması :  28700

Kontenjan 2018 :  60+2

Yerleşen 2018 : 62

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 331,90776

Tavan Puan: 362,78714

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  25883

Kontenjan 2017 :  60+2

Yerleşen 2017 : 62

taban-puan.jpg

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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