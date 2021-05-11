2021 Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İşletme Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 110310065
110310065 | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İşletme Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Zonguldak ilimizde yer alan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İşletme bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Zonguldak ilinde bulunan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İşletme Bölümü tercih kod numarası 110310065 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İşletme Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İşletme Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi , Devlet , İşletme Bölümü , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Zonguldak ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İşletme Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında İşletme Bölümüne 41 kişi yerleşmiştir.
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İşletme Bölümü Taban Puanı: 218,90296
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İşletme Bölümü Tavan Puan: 272,99768
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İşletme Bölümü Başarı Sıralaması: 886717
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 110310065
ÜNİVERSİTE: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
FAKÜLTE: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
ŞEHİR: Zonguldak
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 218,90296
Tavan Puan: 272,99768
Başarı Sıralaması: 886717
Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1
Yerleşen 2020 – 2021: 41
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Tavan Puan: 316,09215
Başarı Sıralaması: Dolmadı
Kontenjan 2019: 40+1
Yerleşen 2019: 33
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : Dolmadı
Tavan Puan: 264,08810
Başarı Sıralaması : Dolmadı
Kontenjan 2018 : 60+2
Yerleşen 2018 : 18
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Tavan Puan: 305,59425
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: Dolmadı
Kontenjan 2017 : 100+3
Yerleşen 2017 : 39
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İşletme Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İşletme Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.