2021 Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları | 110350813

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İşletme Yönetimi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Zonguldak ilinde bulunan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Zonguldak Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü tercih kod numarası 110350813 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi , Devlet , İşletme Yönetimi Bölümü , Zonguldak Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Zonguldak ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İşletme Yönetimi Bölümü kontenjanı 50+2 kişidir. 2020 yılında İşletme Yönetimi Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 52 kişi yerleşmiştir.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban Puanı: 180,90942

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Tavan Puan: ---

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Başarı Sıralaması: 1735668

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 110350813

ÜNİVERSİTE: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi

FAKÜLTE: Zonguldak Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Zonguldak

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 180,90942

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1735668

Kontenjan 2020 – 2021 : 50+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 52

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 189,20079

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1713342

Kontenjan 2019: 50+2

Yerleşen 2019: Doldu-52