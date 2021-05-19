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2021 Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tarih Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 110330254

110330254 | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tarih   Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Zonguldak ilimizde yer alan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tarih Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 110330254

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tarih   bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Zonguldak  ilinde bulunan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi   Fen-Edebiyat Fakültesi   Tarih   Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tarih   Bölümü tercih kod numarası 110330254 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tarih   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tarih   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi , Devlet , Tarih   Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Zonguldak ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tarih   Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında Tarih   Bölümüne 62 kişi yerleşmiştir.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tarih   Bölümü Taban Puanı: 230,56738

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tarih   Bölümü Tavan Puan: 333,03731

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tarih   Bölümü Başarı Sıralaması: 648439

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 110330254   

ÜNİVERSİTE: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: Zonguldak

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 230,56738

Tavan Puan: 333,03731

Başarı Sıralaması: 648439

Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2

Yerleşen 2020 – 2021: 62

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 265,54818

Tavan Puan: 295,30482

Başarı Sıralaması:  486848

Kontenjan 2019:  60+2

Yerleşen 2019: 62

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 262,92804

Tavan Puan: 340,18424

Başarı Sıralaması :  463000

Kontenjan 2018 :  60+2

Yerleşen 2018 : 62

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 254,81007

Tavan Puan: 398,56069

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  399817

Kontenjan 2017 :  60+2

Yerleşen 2017 : 62

taban-puan.jpg

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tarih   Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tarih   Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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