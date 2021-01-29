2021-KPSS tercih tarihleri belli oldu. Binlerce aday KPSS-2021/1 ve KPSS-2021/2 Merkezi Yerleştirmeleri hakkında detayları araştırıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, konuya ilişkin çok önemli bilgiler verdi. Peki KPSS tercihleri ne zaman yapılacak? 2021/1 merkezi atama ne zaman? KPSS 2021 1 tercihleri ne zaman?

KPSS 2020/1 TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Bakan Selçuk, KPSS 2021/1 merkezi yerleştirmeleri için 1-8 Temmuz tarihlerinde adayların tercih yapılabileceğini duyurdu.

KPSS 2021 1 tercih kılavuzu yayımlandı mı? 2021/1 KPSS tercih nasıl yapılır?

KPSS 2020/2 TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KPSS Merkezi Yerleştirme işlemlerinin "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde yürütüldüğünü belirten Selçuk, şunları kaydetti:

"Adaylar, KPSS-2021/2 merkezi yerleştirmeleri için 22-29 Aralık'ta tercih yapabilecek. Kamu kurumları yerleştirme taleplerini ilk yerleştirme için 5 Nisan-28 Mayıs, ikinci yerleştirme için 4 Ekim-19 Kasım'da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Kamu e-Uygulama sistemi üzerinden bildirebilecek.''

TERCİHLER NASIL YAPILACAK?

Aday tercihlerini ÖSYM'nin sitesi üzerinden 1-8 Temmuz ve 22-29 Aralık tarihleri arasında yapacak. Tercih yapmak için aşağıdaki ÖSYM linkine tıklayabilirsiniz.

ÖSYM ADAY GİRİŞ EKRANI

MERKEZİ ATAMA NEDİR?

Merkezi Atama, KPSS neticesinde KPSS Puanı İle ÖSYM tarafından yapılan Yerleştirme Tercihleri sonuçlarına göre yapılan atama türüdür. Adaylar KPSS puanıyla tercihlerini yapar. Ardından da en üst puandan başlanarak bilgisayar ortamında atamalar yapılır.

MERKEZİ ATAMAYA KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

Merkezi atama KPSS puanıyla yapıldığı için geçerli bir KPSS puanı olan herkes merkezi atamaya başvuru yapabilir.