KPSS 2021 1 tercih kılavuzu yayımlandı mı? 2021/1 KPSS tercih nasıl yapılır?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, KPSS 2021/1 ve 2021/2 tercih başvurusu için bilgiler verdi. Bakan Selçuk'un açıklamalarına göre adaylar, KPSS-2021/1 Merkezi Yerleştirmeleri için 1-8 Temmuz, KPSS-2021/2 Merkezi Yerleştirmeleri için 22-29 Aralık tarihleri arasında tercih yapabilecek. Peki 2021/1 KPSS tercih nasıl yapılır? İşte KPSS 2021 1 tercih kılavuzu ile tercih yapma işlemi...

KPSS 2021 1 TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

KPSS 2021 1 tercih kılavuzu ve kontenjanları,1 Temmuz 201 tarihinde ÖSYM tarafından erişime açılacak.

KPSS 2021 1 TERCİHİ NASIL YAPILIR?

Tercihler, ÖSYM tarafından yayımlanacak kılavuza göre yapılacaktır. Kılavuz yayımlandığında aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Adaylar KPSS 2021 1 tercih işlemleri için belirlenen ücreti ödemek zorundadır. Ödeme yapmayan adayların tercih işlemleri tamamlanamaz. Ücret bilgisi de 1 Temmuz itibariyle açıklanacaktır.

TERCİH YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS 2020 1 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

MERKEZİ ATAMA NEDİR?

Merkezi Atama, KPSS neticesinde KPSS Puanı İle ÖSYM tarafından yapılan Yerleştirme Tercihleri sonuçlarına göre yapılan atama türüdür. Adaylar KPSS puanıyla tercihlerini yapar. Ardından da en üst puandan başlanarak bilgisayar ortamında atamalar yapılır.

MERKEZİ ATAMAYA KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

Merkezi atama KPSS puanıyla yapıldığı için geçerli bir KPSS puanı olan herkes merkezi atamaya başvuru yapabilir.