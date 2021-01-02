2021'de iki tutulma yaşanılacak! Güneş ve Ay iki kez tutulacak

TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nce (TUG) 2020 yılının en önemli gök olayları derlendi. Her yıl önemli gök olaylarının aylara göre derlendiği ve gökyüzü meraklılarının hem kitapçık hem de internet sitesi üzerinden yararlanabildiği 'Gök Olayları Yıllığı'nın 2021 yılı sayısı, TUG'da görevli Prof. Dr. Faruk Soydugan ile Dr. Tuncay Özışık tarafından hazırlandı.

'2021 Gök Olayları Yıllığı'na göre, bu yıl 2 Güneş tutulması ve 2 Ay tutulması yaşanacak. Ancak bu yılki dört tutulma da Türkiye'den izlenemeyecek. Ayrıca geçen yıllarda olduğu gibi 2021'de de 8 gök taşı yağmuru gerçekleşecek.

YAŞANACAK OLAN TUTULMALAR TÜRKİYE'DEN GÖRÜLMEYECEK

Yeni yılda biri tam, biri halkalı iki Güneş tutulması ise biri parçalı diğeri de tam iki Ay tutulması gerçekleşeceğini dile getiren Dr. Tuncay Özışık, hem koordinat hem zaman olarak bakıldığında Türkiye'den bu tutulmaların hiçbirinin gözlenemeyeceğini söyledi. Dr. Özışık, “Amatörler veya gökyüzü meraklıları, tutulmalar açısından biraz şanssız bir yıl geçirecek. Buna karşın tabi ki kuyruklu yıldız veya meteor gibi olayları bir yıl önceden hesaplamak imkansız, onlar olabilir" ifadesini kulandı.

BU YIL YAŞANACAK DÖRT TUTULMA VE TARİHLERİ

2021 yılında dünyada gerçekleşecek tutulmalar ve gözleme noktaları:

*26 Mayıs 2021 Tam Ay Tutulması (Asya, Avustralya, Pasifik Okyanusu)

*10 Haziran 2021 Halkalı Güneş Tutulması (Asya, Avrupa, Kuzey Amerika)

*19 Kasım 2021 Parçalı Ay Tutulması (Amerika, Avustralya)

*4 Aralık 2021 Tam Güneş Tutulması (Antarktika, Güney Afrika, Atlantik Okyanusu)