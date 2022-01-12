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  4. 2022 Adıyaman Üniversitesi Eczacılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 100210353

2022 Adıyaman Üniversitesi Eczacılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 100210353

100210353 | Adıyaman Üniversitesi Eczacılık Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Adıyaman ilimizde yer alan Adıyaman Üniversitesi Eczacılık Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2022 Adıyaman Üniversitesi Eczacılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 100210353

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Adıyaman Üniversitesi Eczacılık bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Adıyaman  ilinde bulunan Adıyaman Üniversitesi   Eczacılık Fakültesi   Eczacılık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Adıyaman Üniversitesi Eczacılık Bölümü tercih kod numarası 100210353 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Adıyaman Üniversitesi Eczacılık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Adıyaman Üniversitesi Eczacılık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Adıyaman Üniversitesi , Devlet , Eczacılık Bölümü , Eczacılık Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Adıyaman ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Eczacılık Bölümü kontenjanı 80 kişidir. 2021 yılında Eczacılık Bölümüne 80 kişi yerleşmiştir.

Adıyaman Üniversitesi Eczacılık Bölümü Taban Puanı: 395,05059

Adıyaman Üniversitesi Eczacılık Bölümü Tavan Puan: 409,73508

Adıyaman Üniversitesi Eczacılık Bölümü Başarı Sıralaması: 47694

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2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100210353   

ÜNİVERSİTE: Adıyaman Üniversitesi

FAKÜLTE: Eczacılık Fakültesi

ŞEHİR: Adıyaman

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 395,05059

Tavan Puan: 409,73508

Başarı Sıralaması: 47694

Kontenjan 2021 – 2022 : 80

Yerleşen 2021 – 2022: 80

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 460,31017

Tavan Puan: 473,76823

Başarı Sıralaması:  45674

Kontenjan 2020:  80+2

Yerleşen 2020: 82

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 426,48662

Tavan Puan: 442,69882

Başarı Sıralaması :  45369

Kontenjan 2019 :  80+2

Yerleşen 2019 : 82

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 414,63166

Tavan Puan: 458,99504

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  43000

Kontenjan 2018 :  80+2

Yerleşen 2018 : 82

taban-puan.jpg

Adıyaman Üniversitesi Eczacılık Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Adıyaman Üniversitesi Eczacılık Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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