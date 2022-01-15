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  4. 2022 Adıyaman Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 100210168

2022 Adıyaman Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 100210168

100210168 | Adıyaman Üniversitesi Tıp Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Adıyaman ilimizde yer alan Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2022 Adıyaman Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 100210168

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Adıyaman Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Adıyaman  ilinde bulunan Adıyaman Üniversitesi   Tıp Fakültesi   Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Adıyaman Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 100210168 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Adıyaman Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Adıyaman Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Adıyaman Üniversitesi , Devlet , Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Adıyaman ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 140 kişidir. 2021 yılında Tıp Bölümüne 140 kişi yerleşmiştir.

Adıyaman Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 430,05634

Adıyaman Üniversitesi Tıp Bölümü Tavan Puan: 463,00778

Adıyaman Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 22037

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2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100210168   

ÜNİVERSİTE: Adıyaman Üniversitesi

FAKÜLTE: Tıp Fakültesi

ŞEHİR: Adıyaman

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 430,05634

Tavan Puan: 463,00778

Başarı Sıralaması: 22037

Kontenjan 2021 – 2022 : 140

Yerleşen 2021 – 2022: 140

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 491,99655

Tavan Puan: 505,16748

Başarı Sıralaması:  21011

Kontenjan 2020:  140+4

Yerleşen 2020: 144

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 469,51193

Tavan Puan: 506,78227

Başarı Sıralaması :  19250

Kontenjan 2019 :  130+4

Yerleşen 2019 : 134

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 462,06894

Tavan Puan: 499,97899

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  18800

Kontenjan 2018 :  120+3

Yerleşen 2018 : 123

taban-puan.jpg

Adıyaman Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Adıyaman Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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