2022 Ağrı İbrahim Çeçen Üni. Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık Lisans) | 100510059

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ağrı ilinde bulunan Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü tercih kod numarası 100510059 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi , Devlet , Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü , Sağlık Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ağrı ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü kontenjanı 85 kişidir. 2021 yılında Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümüne 86 kişi yerleşmiştir.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü Taban Puanı: 285,23153

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü Tavan Puan: 372,62575

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü Başarı Sıralaması: 193202

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100510059

ÜNİVERSİTE: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

FAKÜLTE: Sağlık Yüksekokulu

ŞEHİR: Ağrı

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 285,23153

Tavan Puan: 372,62575

Başarı Sıralaması: 193202

Kontenjan 2021 – 2022 : 85

Yerleşen 2021 – 2022: 86

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 326,18874

Tavan Puan: 378,43458

Başarı Sıralaması: 198081

Kontenjan 2020: 80+2

Yerleşen 2020: 82

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 291,48801

Tavan Puan: 406,79643

Başarı Sıralaması : 207994

Kontenjan 2019 : 70+2

Yerleşen 2019 : 72

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 274,76877

Tavan Puan: 361,86910

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 211000

Kontenjan 2018 : 60+2

Yerleşen 2018 : 62

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.