2022 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 100590061

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ağrı ilinde bulunan Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 100590061 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi , Devlet , Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ağrı ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 40 kişidir. 2021 yılında Tıp Bölümüne 40 kişi yerleşmiştir.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 429,5336

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Tıp Bölümü Tavan Puan: 458,74352

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 22351

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100590061

ÜNİVERSİTE: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

FAKÜLTE: Tıp Fakültesi

ŞEHİR: Ağrı

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 429,5336

Tavan Puan: 458,74352

Başarı Sıralaması: 22351

Kontenjan 2021 – 2022 : 40

Yerleşen 2021 – 2022: 40

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 492,36472

Tavan Puan: 516,18202

Başarı Sıralaması: 20748

Kontenjan 2020: 30+1

Yerleşen 2020: 31

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 470,1886

Tavan Puan: 475,19944

Başarı Sıralaması : 18908

Kontenjan 2019 : 20+1

Yerleşen 2019 : 21

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 462,36163

Tavan Puan: 483,93697

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 18700

Kontenjan 2018 : 20+1

Yerleşen 2018 : 21

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.