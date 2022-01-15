2022 Aksaray Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 100810541
100810541 | Aksaray Üniversitesi Tıp Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Aksaray ilimizde yer alan Aksaray Üniversitesi Tıp Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Aksaray Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Aksaray ilinde bulunan Aksaray Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Aksaray Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 100810541 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Aksaray Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Aksaray Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Aksaray Üniversitesi , Devlet , Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Aksaray ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 90 kişidir. 2021 yılında Tıp Bölümüne 90 kişi yerleşmiştir.
Aksaray Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 431,65824
Aksaray Üniversitesi Tıp Bölümü Tavan Puan: 442,27548
Aksaray Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 21061
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 100810541
ÜNİVERSİTE: Aksaray Üniversitesi
FAKÜLTE: Tıp Fakültesi
ŞEHİR: Aksaray
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 431,65824
Tavan Puan: 442,27548
Başarı Sıralaması: 21061
Kontenjan 2021 – 2022 : 90
Yerleşen 2021 – 2022: 90
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 494,73325
Tavan Puan: 501,70326
Başarı Sıralaması: 19127
Kontenjan 2020: 80+2
Yerleşen 2020: 82
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 475,73959
Tavan Puan: 485,25922
Başarı Sıralaması : 16244
Kontenjan 2019 : 40+1
Yerleşen 2019 : 41
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 471,13504
Tavan Puan: 492,93575
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 15100
Kontenjan 2018 : 30+1
Yerleşen 2018 : 31
Aksaray Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Aksaray Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.