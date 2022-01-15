2022 Aksaray Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 100810541

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Aksaray Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Aksaray ilinde bulunan Aksaray Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Aksaray Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 100810541 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Aksaray Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Aksaray Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Aksaray Üniversitesi , Devlet , Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Aksaray ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 90 kişidir. 2021 yılında Tıp Bölümüne 90 kişi yerleşmiştir.

Aksaray Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 431,65824

Aksaray Üniversitesi Tıp Bölümü Tavan Puan: 442,27548

Aksaray Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 21061

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100810541

ÜNİVERSİTE: Aksaray Üniversitesi

FAKÜLTE: Tıp Fakültesi

ŞEHİR: Aksaray

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 431,65824

Tavan Puan: 442,27548

Başarı Sıralaması: 21061

Kontenjan 2021 – 2022 : 90

Yerleşen 2021 – 2022: 90

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 494,73325

Tavan Puan: 501,70326

Başarı Sıralaması: 19127

Kontenjan 2020: 80+2

Yerleşen 2020: 82

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 475,73959

Tavan Puan: 485,25922

Başarı Sıralaması : 16244

Kontenjan 2019 : 40+1

Yerleşen 2019 : 41

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 471,13504

Tavan Puan: 492,93575

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 15100

Kontenjan 2018 : 30+1

Yerleşen 2018 : 31

Aksaray Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Aksaray Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.