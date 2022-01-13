2022 Ankara Üniversitesi Eczacılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 101110378
101110378 | Ankara Üniversitesi Eczacılık Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ankara Üniversitesi Eczacılık bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Eczacılık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ankara Üniversitesi Eczacılık Bölümü tercih kod numarası 101110378 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ankara Üniversitesi Eczacılık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Ankara Üniversitesi Eczacılık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Ankara Üniversitesi , Devlet , Eczacılık Bölümü , Eczacılık Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Eczacılık Bölümü kontenjanı 140 kişidir. 2021 yılında Eczacılık Bölümüne 140 kişi yerleşmiştir.
Ankara Üniversitesi Eczacılık Bölümü Taban Puanı: 407,25772
Ankara Üniversitesi Eczacılık Bölümü Tavan Puan: 428,72476
Ankara Üniversitesi Eczacılık Bölümü Başarı Sıralaması: 37663
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 101110378
ÜNİVERSİTE: Ankara Üniversitesi
FAKÜLTE: Eczacılık Fakültesi
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 407,25772
Tavan Puan: 428,72476
Başarı Sıralaması: 37663
Kontenjan 2021 – 2022 : 140
Yerleşen 2021 – 2022: 140
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 472,57294
Tavan Puan: 511,30114
Başarı Sıralaması: 35656
Kontenjan 2020: 140+4
Yerleşen 2020: 144
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 444,81465
Tavan Puan: 463,36612
Başarı Sıralaması : 33421
Kontenjan 2019 : 140+4
Yerleşen 2019 : 144
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 435,41312
Tavan Puan: 444,69473
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 31500
Kontenjan 2018 : 140+4
Yerleşen 2018 : 144
Ankara Üniversitesi Eczacılık Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ankara Üniversitesi Eczacılık Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.