2022 Ankara Üniversitesi Eczacılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 101110378

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ankara Üniversitesi Eczacılık bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Eczacılık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ankara Üniversitesi Eczacılık Bölümü tercih kod numarası 101110378 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ankara Üniversitesi Eczacılık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ankara Üniversitesi Eczacılık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ankara Üniversitesi , Devlet , Eczacılık Bölümü , Eczacılık Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Eczacılık Bölümü kontenjanı 140 kişidir. 2021 yılında Eczacılık Bölümüne 140 kişi yerleşmiştir.

Ankara Üniversitesi Eczacılık Bölümü Taban Puanı: 407,25772

Ankara Üniversitesi Eczacılık Bölümü Tavan Puan: 428,72476

Ankara Üniversitesi Eczacılık Bölümü Başarı Sıralaması: 37663

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101110378

ÜNİVERSİTE: Ankara Üniversitesi

FAKÜLTE: Eczacılık Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 407,25772

Tavan Puan: 428,72476

Başarı Sıralaması: 37663

Kontenjan 2021 – 2022 : 140

Yerleşen 2021 – 2022: 140

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 472,57294

Tavan Puan: 511,30114

Başarı Sıralaması: 35656

Kontenjan 2020: 140+4

Yerleşen 2020: 144

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 444,81465

Tavan Puan: 463,36612

Başarı Sıralaması : 33421

Kontenjan 2019 : 140+4

Yerleşen 2019 : 144

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 435,41312

Tavan Puan: 444,69473

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 31500

Kontenjan 2018 : 140+4

Yerleşen 2018 : 144

Ankara Üniversitesi Eczacılık Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ankara Üniversitesi Eczacılık Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.