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2022 Ankara Üniversitesi Veterinerlik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 101110784

101110784 | Ankara Üniversitesi Veterinerlik Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2022 Ankara Üniversitesi Veterinerlik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 101110784

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Ankara Üniversitesi Veterinerlik bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara  ilinde bulunan Ankara Üniversitesi   Veteriner Fakültesi   Veterinerlik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ankara Üniversitesi Veterinerlik Bölümü tercih kod numarası 101110784 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ankara Üniversitesi Veterinerlik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ankara Üniversitesi Veterinerlik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ankara Üniversitesi , Devlet , Veterinerlik Bölümü , Veteriner Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Veterinerlik Bölümü kontenjanı 165 kişidir. 2021 yılında Veterinerlik Bölümüne 165 kişi yerleşmiştir.

Ankara Üniversitesi Veterinerlik Bölümü Taban Puanı: 385,72823

Ankara Üniversitesi Veterinerlik Bölümü Tavan Puan: 424,17863

Ankara Üniversitesi Veterinerlik Bölümü Başarı Sıralaması: 55676

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2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101110784   

ÜNİVERSİTE: Ankara Üniversitesi

FAKÜLTE: Veteriner Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 385,72823

Tavan Puan: 424,17863

Başarı Sıralaması: 55676

Kontenjan 2021 – 2022 : 165

Yerleşen 2021 – 2022: 165

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 444,93616

Tavan Puan: 490,18537

Başarı Sıralaması:  58990

Kontenjan 2020:  165+5

Yerleşen 2020: 170

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 395,38481

Tavan Puan: 459,83965

Başarı Sıralaması :  68330

Kontenjan 2019 :  165+5

Yerleşen 2019 : 170

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 374,98133

Tavan Puan: 431,99683

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  70100

Kontenjan 2018 :  165+5

Yerleşen 2018 : 170

taban-puan.jpg

Ankara Üniversitesi Veterinerlik Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ankara Üniversitesi Veterinerlik Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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