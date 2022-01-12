2022 Ankara Üniversitesi Veterinerlik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 101110784
101110784 | Ankara Üniversitesi Veterinerlik Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ankara Üniversitesi Veterinerlik bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Veterinerlik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ankara Üniversitesi Veterinerlik Bölümü tercih kod numarası 101110784 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ankara Üniversitesi Veterinerlik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Ankara Üniversitesi Veterinerlik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Ankara Üniversitesi , Devlet , Veterinerlik Bölümü , Veteriner Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Veterinerlik Bölümü kontenjanı 165 kişidir. 2021 yılında Veterinerlik Bölümüne 165 kişi yerleşmiştir.
Ankara Üniversitesi Veterinerlik Bölümü Taban Puanı: 385,72823
Ankara Üniversitesi Veterinerlik Bölümü Tavan Puan: 424,17863
Ankara Üniversitesi Veterinerlik Bölümü Başarı Sıralaması: 55676
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 101110784
ÜNİVERSİTE: Ankara Üniversitesi
FAKÜLTE: Veteriner Fakültesi
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 385,72823
Tavan Puan: 424,17863
Başarı Sıralaması: 55676
Kontenjan 2021 – 2022 : 165
Yerleşen 2021 – 2022: 165
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 444,93616
Tavan Puan: 490,18537
Başarı Sıralaması: 58990
Kontenjan 2020: 165+5
Yerleşen 2020: 170
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 395,38481
Tavan Puan: 459,83965
Başarı Sıralaması : 68330
Kontenjan 2019 : 165+5
Yerleşen 2019 : 170
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 374,98133
Tavan Puan: 431,99683
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 70100
Kontenjan 2018 : 165+5
Yerleşen 2018 : 170
Ankara Üniversitesi Veterinerlik Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ankara Üniversitesi Veterinerlik Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.