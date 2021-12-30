2022 Ankara Yıldırım Beyazıt Üni. Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Taban, Tavan Puan (Lisans) | 110010368

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 110010368 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi , Devlet , Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü , Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü kontenjanı 75 kişidir. 2021 yılında Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümüne 75 kişi yerleşmiştir.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 317,61501

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 343,12287

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 134090

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 110010368

ÜNİVERSİTE: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 317,61501

Tavan Puan: 343,12287

Başarı Sıralaması: 134090

Kontenjan 2021 – 2022 : 75

Yerleşen 2021 – 2022: 75

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 396,98758

Tavan Puan: 435,91182

Başarı Sıralaması: 102678

Kontenjan 2020: 70+2

Yerleşen 2020: 72

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 375,55572

Tavan Puan: 405,64243

Başarı Sıralaması : 85250

Kontenjan 2019 : 70+2

Yerleşen 2019 : 72

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 378,74259

Tavan Puan: 400,36766

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 67100

Kontenjan 2018 : 60+2

Yerleşen 2018 : 62

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.