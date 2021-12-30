2022 Ankara Yıldırım Beyazıt Üni. Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Taban, Tavan Puan (Lisans) | 110010368
110010368 | Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 110010368 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi , Devlet , Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü , Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü kontenjanı 75 kişidir. 2021 yılında Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümüne 75 kişi yerleşmiştir.
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 317,61501
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 343,12287
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 134090
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 110010368
ÜNİVERSİTE: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Fakültesi
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 317,61501
Tavan Puan: 343,12287
Başarı Sıralaması: 134090
Kontenjan 2021 – 2022 : 75
Yerleşen 2021 – 2022: 75
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 396,98758
Tavan Puan: 435,91182
Başarı Sıralaması: 102678
Kontenjan 2020: 70+2
Yerleşen 2020: 72
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 375,55572
Tavan Puan: 405,64243
Başarı Sıralaması : 85250
Kontenjan 2019 : 70+2
Yerleşen 2019 : 72
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 378,74259
Tavan Puan: 400,36766
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 67100
Kontenjan 2018 : 60+2
Yerleşen 2018 : 62
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.