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2022 Ankara Yıldırım Beyazıt Üni. Endüstri Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık Lisans) | 110010386

110010386 | Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2022 Ankara Yıldırım Beyazıt Üni. Endüstri Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık Lisans) | 110010386

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara  ilinde bulunan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi   Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi   Endüstri Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 110010386 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi , Devlet , Endüstri Mühendisliği Bölümü , Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Endüstri Mühendisliği Bölümü kontenjanı 80 kişidir. 2021 yılında Endüstri Mühendisliği Bölümüne 80 kişi yerleşmiştir.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 372,61887

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 396,20197

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 68019

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2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 110010386   

ÜNİVERSİTE: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 372,61887

Tavan Puan: 396,20197

Başarı Sıralaması: 68019

Kontenjan 2021 – 2022 : 80

Yerleşen 2021 – 2022: 80

basarili-siralamasi.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 436,77692

Tavan Puan: 454,36696

Başarı Sıralaması:  66084

Kontenjan 2020:  70+2

Yerleşen 2020: 72

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 396,8579

Tavan Puan: 427,32213

Başarı Sıralaması :  67158

Kontenjan 2019 :  60+2

Yerleşen 2019 : 62

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 380,67914

Tavan Puan: 406,71137

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  65700

Kontenjan 2018 :  60+2

Yerleşen 2018 : 62

taban-puan.jpg

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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