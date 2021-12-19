2022 Ankara Yıldırım Beyazıt Üni. Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık Lisans) | 110010111
110010111 | Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 110010111 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi , Devlet , Hemşirelik (Fakülte) Bölümü , Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hemşirelik (Fakülte) Bölümü kontenjanı 160 kişidir. 2021 yılında Hemşirelik (Fakülte) Bölümüne 160 kişi yerleşmiştir.
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 325,97254
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 371,80466
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 122010
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 110010111
ÜNİVERSİTE: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Fakültesi
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 325,97254
Tavan Puan: 371,80466
Başarı Sıralaması: 122010
Kontenjan 2021 – 2022 : 160
Yerleşen 2021 – 2022: 160
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 383,01587
Tavan Puan: 413,93149
Başarı Sıralaması: 117363
Kontenjan 2020: 150+4
Yerleşen 2020: 154
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 342,37554
Tavan Puan: 405,35282
Başarı Sıralaması : 120408
Kontenjan 2019 : 140+4
Yerleşen 2019 : 144
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 319,69626
Tavan Puan: 442,93214
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 127000
Kontenjan 2018 : 120+3
Yerleşen 2018 : 123
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.